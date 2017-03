Sempre attenti alle tematiche sociali e alla creazione di eventi socialmente stimolanti e legati al territorio, Ottica Bergamini ha deciso di buttare ancora una volta il cuore oltre la siepe e organizzare qualcosa di davvero eccezionale: un mannequin challenge, ambientato a Saronno, pensato per festeggiare la donna ma, soprattutto, per trasmettere un messaggio positivo di gioia e felicità contro tutte le violenze e i problemi che ancora affliggono il mondo femminile.

Un “mannequin challenge” è un video speciale in cui le persone rimangono immobili in pose particolari mentre la telecamera si muove, con un effetto molto interessante e scenografico.

Questi video sono pensati per diventare virali nella rete e comunicare qualcosa.

Con l’hashtag #mannequinchallenge nel mondo tantissime realtà hanno pubblicato video particolari, compresa la Casa Bianca (ancora con gli Obama), Radio Deejay e innumerevoli altri personaggi noti e meno noti.

Ottica Bergamini non è nuova all’organizzazione di eventi originali all’interno dei propri centri ottici, pensati per trasformare ricorrenze, ormai ricordate più come spunti commerciali che come vere feste, in momenti di condivisione e divertimento.

In questo caso, Silvana e Graziano Bergamini, i titolari, hanno voluto insieme a tutta la famiglia fare un passo oltre, uscire dai negozi, arrivare in strada e offrire alla rete una finestra originale su Saronno che potesse trasmettere anche un forte messaggio sociale.

L’appuntamento per partecipare al #mannequinchallenge è sabato 11 marzo alle 15.00 in Corso Italia 135, davanti a Ottica Bergamini, le riprese dureranno circa un’ora e attraverseranno il corso principale di Saronno, passando anche per il famoso Caffè Muzza, fino ad arrivare nel punto vendita di Via P.L. Monti 15/a.

Tutte le donne, di ogni età, sono invitate a partecipare a questo evento che supporterà anche la Lilt, Lega Italiana per Lotta ai Tumori.

Il video sarà lanciato nella rete con l’hashtag #donnefeliciasaronno martedì 13 marzo.

