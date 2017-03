Saronno (ces) Alfa Romeo e Jeep trovano una nuova casa in provincia di Varese: la nuova concessionaria del Gruppo Autotorino di Saronno che, attiva già dagli ultimi mesi dello scorso anno, è stata inaugurata ufficialmente giovedì 23 febbraio. Una data attesa appositamente per sancire il ritorno del marchio del Biscione in Città e per poter presentare in anteprima anche il primo, inedito SUV Alfa Romeo: Stelvio, accolto da un pubblico di oltre 400 persone intervenute.

Questa nuova sede è il riferimento commerciale e di assistenza ufficiale per chi guida, o desidera guidare, una Jeep o un’Alfa Romeo; marchio, quest’ultimo, che rappresenta un nuovo e prestigioso allargamento dell’offerta multi-brand del Gruppo Autotorino. Un inserimento, questo, salutato con orgoglio e che si sposa con quella passione che dal 1965 ispira il carattere di ogni concessionaria Autotorino: Alfa Romeo è infatti la Casa che ha segnato la storia dell’automobile e dell’automobilismo sportivo, e che con i più recenti modelli, come Giulia o il debuttante SUV Stelvio, è tornata con irruenza nel cuore e nei desideri degli automobilisti, tanto da raccogliere quasi un centinaio di richieste di test-drive in una sola serata.

Nel medesimo salone, inoltre, il marchio Jeep testimonia un’altra profonda radice del Gruppo Autotorino che, già negli anni Ottanta, si era specializzato nell’offerta di veicoli off-road. Posizionamento che si è consolidato e radicato in Lombardia, dove si contano ben sette concessionarie dedicate a Jeep in sei province. A Saronno si inaugura così l’ottava regionale, terza nel territorio di Varese. L’apertura di questa sede rappresenta un consolidamento della partnership tra FCA, sino a raggiungere oggi una strutturazione che in particolare attesta il dealer tra gli interlocutori top nazionali per il Marchio Jeep.

Il nuovo show room rispecchia pienamente il «modello Autotorino», un luogo di incontro con il cliente, gradevole e digitalmente integrato che consente la visione e la prova delle vetture. Il momento dell’acquisto va oltre la presa in uso della vettura, diventa la celebrazione del rapporto fra Autotorino e il cliente, che insieme faranno un percorso nel tempo legato alle esigenze connesse alla mobilità.

Alla guida della nuova concessionaria è Christian Arosio, che qui ha deciso di mettere a disposizione tutta la sua esperienza maturata in 10 anni da sales manager per primarie Case del settore automotive, di cui gli ultimi 5, fino all’estate 2016, nel management d’area di FCA.

Il nuovo salone Autotorino Alfa Romeo Jeep di Saronno mette a servizio del pubblico 13 professionisti, di cui sette addetti ai servizi di post-vendita (officina e magazzino) e sei dedicati al salone commerciale. Tutto lo staff, nel corso dei mesi estivi, ha sviluppato un percorso di formazione in affiancamento nelle rispettive aree presso le altre concessionarie del Gruppo, così da poter offrire già dall’apertura risposte efficaci ai clienti. Commenta Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino S.p.A: «L’inaugurazione del nuovo riferimento ufficiale Alfa Romeo e Jeep a Saronno è per noi un doppio evento, che si inserisce nel solco di una continuità con i valori di Autotorino: la passione per i motori e per l’off-road, e la massima attenzione alle esigenze di mobilità delle persone. Una squadra formata, motivata, giovane e desiderosa di fare bene sta mettendo a disposizione degli automobilisti di Saronno un’esperienza frutto di 50 anni di continua crescita aziendale». Aggiunge Stefano Martinall, direttore generale del Gruppo Autotorino S.p.A: «Alfa Romeo allarga in prospettiva premium, ma non solo, l’offerta multibrand del Gruppo Autotorino, sia in termini assoluti, sia in declinazione locale. Stiamo per raggiungere il secondo anno di operatività nella provincia di Varese e questa inaugurazione sottolinea lo spirito con cui ci siamo approcciati a questo territorio: offrire un riferimento qualificato agli automobilisti per l’acquisto e per l’assistenza, ma anche investire in termini di occupazione e professionalizzazione nelle nostre concessionarie. Non solo abbiamo consolidato il rapporto con il territorio valorizzando le filiali esistenti, ma rilanciamo con un nuovo brand ed un nuovo salone, realizzato ed allestito utilizzando tutti gli ultimi standard qualitativi previsti da Alfa Romeo e Jeep. Una struttura che riassume in sé anche tutta l’esperienza maturata nei 50 anni di vita di Autotorino, riflettendola in ogni dettaglio, dall’atmosfera che accoglie il pubblico sino alla funzionalità degli spazi di lavoro. Un risultato reso possibile anche grazie all’apporto corale di 30 fornitori e che, siamo certi, potrà far percepire ai clienti immediatamente le differenze che contraddistinguono l’esperienza in Autotorino».

