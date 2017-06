È possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% quando si decide di rinnovare il bagno esistente? La risposta è affermativa ma solo in alcuni casi. Infatti, se l’intervento si limita alla semplice sostituzione della rubinetteria, degli apparecchi sanitari, delle piastrelle o alla ritinteggiatura non è prevista alcuna detrazione.

Questi lavori infatti si configurano come interventi di «manutenzione ordinaria» e non sono contemplati dal beneficio. Solo se si tratta di «rifacimento completo» ossia che l’intervento contempli il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario, di quello elettrico e sono necessarie opere murarie come la demolizione e ripristino del massetto del pavimento o altre opere che possono far classificare l’intervento come «manutenzione straordinaria» allora è possibile beneficiare della detrazione fiscale.

In pratica ci sono alcuni interventi (sostituzione dei rubinetti, rifacimento del rivestimento, tinteggiatura, ecc..) che presi singolarmente si configurano come manutenzione ordinaria e non possono godere del beneficio, ma se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio classificabile come manutenzione straordinaria possono accedere alla detrazione fiscale in quanto conseguentemente necessari ai lavori agevolabili.

Che cosa state aspettando allora? Se già da qualche tempo stavate aspettando il momento giusto, ebbene questo è arrivato: l’estate si presta a lavori del genere (compatibilmente con le tanto agognate vacanze) ed è bene decidersi e non continuare a rimandare l’intervento.

Naturalmente così facendo sarà possibile beneficiare degli sgravi fiscali in vigore, a meno di ulteriori proroghe, fino al 31 dicembre prossimo.

