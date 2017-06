La sostituzione delle porte di chiusura dei box a causa di usura delle esistenti o di ristrutturazione complessiva della casa, pur essendo il più delle volte una scelta obbligata raramente viene vista come un opportunità per trasformare il proprio box un ambiente sicuro, efficiente e confortevole, al pari dell’unità abitativa di cui fa parte.

Perché è opportuno considerare una porta da garage con un buon valore di trasmittanza? Dipende dove è posizionato il garage. Se questo è di pertinenza integrata all’abitazione, prevedere una porta da garage con un buon valore di trasmittanza termica contribuisce certamente a migliorare la classificazione energetica complessiva dell’abitazione.

Rappresenta il modo più semplice per ottimizzare il risparmio energetico globale del luogo abitativo sia estivo che invernale. Ecco perché Reggimenti, laddove il garage sia parte integrante all’abitazione, consiglia sempre di installare una porta coibentata, indipendentemente dalla presenza o meno di detrazioni fiscali.

Reggimenti nello showroom di Saronno propone alla propria clientela molteplici tipologie di porte con innovative soluzioni di chiusura, coibentazione ed automazione.

La linea costruttiva Domina Outdoor prevede porte basculanti a debordanza ridotta, con portina pedonale e coibentazione che raggiunge valori di trasmittanza di U=0,51 W/mqk; porte sezionali composte da pannelli orizzontali che scorrono verticalmente disponendosi a fine apertura parallelamente al soffitto consentendo l’utilizzo di tutta la superficie interna del garage, porte basculanti Overlap a debordanza assente con l’innovativo e brevettato sistema di raccolta a soffitto e automazione nascosta nella traversa superiore, sicure ed esteticamente perfette.

Ma anche porte scorrevoli laterali ideali in situazioni in cui è necessario eliminare l’ingombro in architrave; esse scorrono su una struttura portante interamente realizzata in alluminio e sono prive di guide e carrelli a pavimento.

Tutti questi modelli possono azionati manualmente, ma ancora più comodamente con una motorizzazione comandata da un radiocomando, dal proprio cellulare o dal sistema domotico Connexoon di Somfy che con il solo avvicinarsi dell’auto permette l’apertura della porta del box.

Il personale commerciale di Reggimenti è comunque a disposizione sia per approfondimenti tecnici che per specifici preventivi.

Per tutte le informazioni utili chiamare lo 02.49467673 o consultare il sito www.reggimenti.it.

