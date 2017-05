Un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, da più di quarant’anni protagonista nella produzione e nella vendita di materassi, reti, letti e divani, rigorosamente made in Italy.

Stiamo parlando di Re.Ma. Materassi, attività di Villa Guardia da sempre in pole position per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Si tratta di una realtà di piccoli artigiani, in grado di proporre prodotti di alto livello e grande qualità: «La massima cura dei sistemi di riposo è la nostra caratteristica - ha affermato il titolare Umberto Ferloni - il nostro obiettivo non è soltanto vendere un materasso in più ma soprattutto vogliamo ascoltare le esigenze dei clienti e cercare di risolverle».

Non solo dunque prodotti eccellenti ma anche un rapporto da instaurare con chi è in cerca di un prodotto particolare: «Sappiamo consigliare, ragionare insieme al cliente come si faceva una volta, spiegare perché è da preferire un materiale piuttosto che un altro - ha continuato dallo show-room di via Varesina - in tutti questi anni, e lo facciamo ancora adesso, ci siamo prodigati per migliorare, per servire anche le persone anziane o con disabilità e chi ha richieste speciali».

Per esempio ecco il «Respiro attivo», un materiale totalmente riciclabile che dona un’alta traspirazione al materasso, rendendolo fresco: è quindi indicato per chi soffre di allergie, ipersudorazione e prolunga la durata dello stesso.

Infine va ricordato che tanti prodotti artigianali di Re.Ma. sono certificati dal presidio medico sanitario, come per esempio i letti di degenza domiciliare e parecchio altro.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito dell’attività

www.remamaterassicomo.it

Esposizione:

Villa Guardia

via Varesina 46

