L’inverno è in arrivo e fra non molto sarà ora di riaccendere il riscaldamento delle nostre case.

Per chi ha un impianto a pellet è fondamentale consumare un combustibile di buona qualità.

Ma come capire se lo è o meno? In primis andrebbe verificato se è fatto con la polpa del legno. Spesso viene utilizzata anche la corteccia e questo fa in modo che il livello qualitativo del pellet si abbassi.

Poi è di fondamentale importanza che il legno utilizzato sia «vergine», ossia non trattato chimicamente.

Purtroppo la normativa sul pellet è ancora carente: ci sono due leggi molto conosciute che parlano di qualità e sono la DIN tedesca e la O-NORM austriaca, non cogenti in Italia ma diventate ormai un buon riferimento anche per i consumatori italiani.

Queste normative portano alla suddivisione del pellet in categorie in base ad alcuni parametri di qualità.

Ecco quindi il potere calorifico: il suo valore assoluto è direttamente proporzionale alla qualità del pellet, ma attenzione alle unità di misura infatti alcuni lo esprimono in Kcal, altri in Kwh e altri ancora in MJ. Tocca poi all’umidità, che non deve essere superiore all’8%.

L'acqua presente nel pellet consuma una parte del potere calorifico sviluppato in combustione per passare dallo stato liquido a quello aeriforme, pertanto tanto più l'umidità è bassa tanto meno sprechi si avranno in fase di combustione.

Spazio dunque al residuo in ceneri: deve essere inferiore all'1%, in quanto un eccesso porta alla formazione di croste nelle stufe.

Infine, come già citato, tocca alla presenza di corteccia: la sua presenza nel pellet è inversamente proporzionale alla qualità.

Leggi tutte le notizie su "La Settimana di Saronno"

Edizione digitale