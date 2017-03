La Regione Lombardia ha recentemente aggiornato le disposizioni regionali dedicate all’efficienza energetica degli edifici e contemporaneamente ha approvato i nuovi requisiti di trasmittanza termica dei serramenti in caso di sostituzione per la riqualificazione energetica dell’edificio o del singolo appartamento. Tra le disposizioni entrate in vigore con il decreto n.176 del 12 gennaio 2017, la Regione Lombardia ha confermato che, a partire dal 1° gennaio 2017, i valori di trasmittanza termica per la riqualificazione energetica dei serramenti sono diventati più severi. Nel dettaglio 1,4 W/m2K per la zona climatica E e 1,00 W/m2K per la zona climatica F.

Per trasmittanza termica s’intende il flusso di calore medio che passa attraverso la struttura che delimita due ambienti (generalmente uno interno e l’altro esterno) a temperatura diversa. Quando si parla di risparmio energetico l’obiettivo principale è minimizzare la dispersione di calore. Più gli elementi che costituiscono l’involucro edilizio hanno basso valore di trasmittanza termica, maggiore è il risparmio energetico e la quantità di calore disperso.

Detto questo è logico che adottare limiti di trasmittanza termica più bassi migliora la prestazione isolante del serramento e comporta più risparmio di energia.

Perché ciò sia possibile il profilo della finestra, sia esso in alluminio, legno o in PVC deve completarsi di vetri più performanti con evidenti costi supplementari. Tuttavia, il maggiore risparmio e il minor spreco di energia in breve tempo sono in grado di restituire l’investimento fatto, tenuto anche conto che le spese sostenute rientrano nell’agevolazione fiscale della Legge 296/2006 che consente il recupero in 10 anni del 65% della spesa sostenuta.

I più rigidi valori di trasmittanza termica dei serramenti sono quindi un’opportunità per proseguire sulla strada dell’efficientamento energetico e la realizzazione di edifici sempre più prestanti.

Reggimenti propone nel suo showroom il sistema HOCOpremium HX95 che grazie allo spessore delle ante di 95 mm. permette di garantire un elevato fattore di isolamento. Questo particolare infisso, che raggiunge un valore di Uw = 0,8 W/m2K in abbinamento con vetro triplo Ug = 0,5 W/ m2K, può essere fornito anche con rivestimento esterno in alluminio per adattarsi alle esigenze dell’architettura moderna.

Allo stesso tempo il sistema HOCOpremium HX95 offre elevati standard anche in termini di sicurezza con Classe di resistenza all’effrazione secondo la normativa DIN V ENV 1627. In questo modo, oltre a risparmiare energia, la casa diventa più sicura.

Ma anche per gli amanti della natura e del legno naturale esistono profili a bassa trasmittanza termica in grado di unire efficienza energetica e design estetico. Essi vengono realizzati con profili in masselli di legno pregiato stratificato e rivestiti esternamente con sagome in alluminio per offrire un’ottima protezione anche dalle intemperie.

Showroom REGGIMENTI

Via Beato Angelico 12

Saronno

Tel. 02.49467673

www.reggimenti.it

Leggi tutte le notizie su "La Settimana di Saronno"

Edizione digitale