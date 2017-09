Scegliere la porta per garage non è sempre un’operazione così scontata. Non è sufficiente che sia resistente alle intemperie, come non basta che sia sicura o che abbia un design che completi la tua casa. La porta per il box auto è allo stesso tempo un biglietto da visita, anche piuttosto grande, e un’entrata nella casa che deve essere assicurare al meglio, così come, esposta a sole, pioggia e vento deve essere resistente e di qualità.

Esistono principalmente due tipologie di porte per garage: porte basculanti e porte sezionali. Le porte basculanti hanno principalmente meccanismi a molla o a contrappeso, e possono avere aperture debordanti, non debordanti e snodate. Sono leggere, pratiche e molto sicure, grazie ad un meccanismo di paracadute in caso di rottura dei meccanismi. Sono isolate e possono essere rivestite come desiderato per adeguarle allo stile della casa. Le porte sezionali hanno invece il vantaggio dello scarso ingombro in quanto durante l’apertura i pannelli salgono verticalmente lungo le guide e vengono solitamente considerate più economiche rispetto alle basculanti, pur mantenendo ottime caratteristiche funzionali ed isolanti.

La scelta del giusto modello dipende prima di tutto dallo spazio disponibile, ma entrano in gioco anche altri fattori importanti, quali la sicurezza e l’estetica. E da questo punto di vista le porte basculanti offrono decisamente migliori performance. Il battente può essere adeguatamente rinforzato con un’anima d’acciaio contro l’effrazione fino a raggiungere la certificazione in classe 3. L’automazione è un altro fattore da considerare. L’apertura automatica tramite un telecomando a radiofrequenza è un innegabile vantaggio. Scendere dall’auto per aprire la porta del garage è un’inutile perdita di tempo e l’automazione ha un costo davvero molto basso e un consumo irrisorio. L’importante è che il telecomando non sia facilmente duplicabile. Una volta fatte le considerazioni tecniche, non bisogna dimenticare l’aspetto estetico, fondamentale. Si pensi a quanto farebbe colpo una porta dal design elegante e raffinato, con pannelli in legno pregiato e progettati su misura per integrarsi ed armonizzarsi nella facciata dell’edificio. Lo staff della Reggimenti offre presso il proprio showroom una qualificata consulenza tecnica ed insieme la possibilità di toccare con mano la qualità dei prodotti proposti.

