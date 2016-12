Aria di grandi novità a Solaro, e in questo caso si tratta di un vero e proprio vento marino: venerdì scorso ha aperto il nuovo punto vendita «Sapore di Mare». In mattinata è andata in scena l’inaugurazione della neonata struttura di via Varese 175/G: elevato l’afflusso di persone e curiosi per l’evento di apertura, iniziato con il taglio del nastro e proseguito con pietanze, rigorosamente a base di pesce, offerte ai presenti. Stiamo parlando di un negozio unico nel suo genere, postosi già come punto di riferimento per gli acquisti in vista dei tanti pranzi e cenoni delle imminenti feste natalizie.

All’inaugurazione sono intervenuti anche il dottor Paolo Gattafoni, amministratore delegato del gruppo, e Massimo Mucci, uno dei soci-fondatori della catena, responsabile dello sviluppo e del patrimonio aziendale: «Dopo un lungo iter preliminare, lo svolgimento dei lavori è stato rapidissimo ed è quasi un miracolo, due mesi fa non c’era niente qui, soltanto terra - hanno spiegato i manager - con questo punto vendita abbiamo ampliato il blocco commerciale già esistente». I negozi «Sapore di Mare» sono oltre 100 in tutta Italia: «Il nostro obiettivo è aprirne altri venticinque entro il 2020; si tratta di un format che può essere posizionato ovunque perché funziona da attrattiva, la gente è disposta a farsi qualche chilometro in più e il passaparola ci premia».

Sullo sfondo, ma primo per importanza c’è l’elevatissimo livello qualitativo dei prodotti proposti: «La qualità è il nostro marchio, il pesce è congelato immediatamente oppure entro quattro ore dallo sbarco, così è possibile conservarne tutti i valori a livello organolettico e nutrizionale - hanno spiegato Gattafoni e Mucci - per Natale sono disponibili tante chicche, dalla ricciola allo storione passando per i tocchetti di anguilla, mentre i crostacei restano il nostro cavallo di battaglia».

Per quei pochi che ancora non conoscono «Sapore di Mare» va detto che si tratta dello specialista nella vendita di prodotti ittici congelati e di un ricco assortimento di ricette pronte, ispirate alla tradizione della cucina marinara. I negozi si caratterizzano per un format di vendita innovativo: i prodotti sono venduti principalmente sfusi, in un ambiente dedicato che ne garantisce la massima sicurezza e qualità. In questo modo è possibile scegliere la quantità desiderata di ogni prodotto, già pulito e pronto, come filetti, tranci, molluschi, crostacei selezionati e trovare il meglio del mare tutto l’anno a pochi passi da casa.

Da oltre 25 anni «Sapore di Mare» seleziona con cura il pescato per offrire le eccellenze dei mari. L’intuizione è stata quella di puntuale sulla qualità, con l’obiettivo di portare il pesce appena pescato in ogni angolo d’Italia, anche dove il mare è lontano. Sui banchi di «Sapore di Mare» arriva il miglior pescato dei mari italiani, certificati e tracciati nell’intera filiera e di una pregiata selezione dai mari del mondo. Un assortimento grande come il mare in cui c’è tutto quello che serve per un menu completo, dagli antipasti ai dessert. Sono oltre cento i piatti pronti e le basi per i primi che nascono dalla ricerca e sviluppo interna, facili da preparare in pochi minuti, come risotti, paste ripiene, gnocchi al profumo di mare o al forno come le dorate e fragranti specialità gratinate.

Per chi ha voglia di stupire gli ospiti durante le feste natalizie con piatti da chef ma non ne ha materialmente il tempo, c’è anche la gamma «Tu chef», ossia la selezione di prodotti che racchiudono l’essenza della cucina marinara facile e alla portata di tutti. Si tratta di ricette di primi, sughi e secondi da preparare in pochi minuti, per godersi tutto il meglio del mare.

E ancora: Sapore di Mare è qualità, benessere e convenienza tutti i giorni. Sono tante le offerte imperdibili e le iniziative speciali per i possessori della «Conchiglia Card»: prezzi bassi tutto l’anno su una selezione di prodotti così come le continue novità per un’alimentazione sana, equilibrata. In rete è nata persino «Food Pescion», la community social dove è possibile condividere la propria passione per la cucina di mare e le ricette con i prodotti di «Sapore di Mare».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.saporedimare.it, la pagina Facebook Sapore di Mare Official, iscriversi alla newsletter per ricevere le ultime novità e il volantino delle offerte e scaricare l’app gratuita Sapore di Mare per avere a portata di clic i vantaggi della Conchiglia Card.

