A chi piace un sorriso «storto»? Un cattivo allineamento dei denti è una condizione che può provocare disagio, minando l’autostima e il senso di sicurezza nel gesto più bello, quello di sorridere, e in quello più comunicativo, quello di parlare.

Se vi ritrovate in questa descrizione, probabilmente è giunto il momento di prendere in considerazione una visita ortodontica e la possibilità di indossare un apparecchio per correggere i denti storti. Considerate poi che non è mai troppo tardi per allineare i propri denti e regalarsi un sorriso in grado di farvi sentire rilassati e sicuri. E questo vale specialmente per gli adulti.

Inoltre le conseguenze di allineamento non corretto dei denti non si limitano all’estetica, ma possono avere conseguenze di carattere sanitario e funzionale. Una masticazione non adeguata può causare effetti negativi sulla digestione e difetti posturali, e quando il disallineamento provoca difficoltà nello svolgimento dell’igiene dentale, espone la dentatura a un maggior rischio di gengiviti, carie e piorrea. Le malocclusioni possono causare acufeni e mal di testa ed essere responsabili di difetti di pronuncia.

L’apparecchio ortodontico è la soluzione al disallineamento dei denti: grazie alla spinta che esercita sugli stessi, li porta nella posizione desiderata per «raddrizzare il sorriso» e restituire una masticazione funzionale. La durata media della terapia è inferiore a due anni e, contrariamente a vecchie convinzioni legate a un’ortodonzia antiquata, è ora accessibile ed efficace, senza fastidio né disagio, anche per gli adulti. Mentre gli apparecchi mobili utilizzati durante l’età dello sviluppo sfruttano la crescita dei denti per portarli nella posizione più adeguata, i cosiddetti apparecchi fissi sono efficaci anche sulla dentatura di un adulto. Grazie a un’ortodonzia evoluta, in grado di proporre soluzioni alternative ai classici, imbarazzanti apparecchi con le placchette metalliche, l’apparecchio per adulti è sempre più diffuso.

Oltre ad apparecchi fissi sempre più discreti, con attacchi trasparenti, esistono efficaci alternative del tutto «invisibili»: si tratta della «tecnica linguale», che consiste nell’inserimento dell’apparecchio sul lato interno dei denti invece che su quello esterno, in modo da renderlo del tutto nascosto allo sguardo, e di Invisalign®, ossia un apparecchio trasparente che si può togliere e rimettere con estrema facilità in qualsiasi momento della giornata (per esempio per lavarsi i denti e mangiare). È estremamente discreto e addirittura gradevole alla vista, in quanto conferisce ai denti un effetto luminoso.

Detto questo, non resta altro che rivolgersi al proprio dentista: colui che si prende cura del disallineamento dei denti è l’ortodontista. Questa figura valuta le cause e l’entità di eventuali anomalie dell’allineamento dei denti e delle ossa mascellari, e cura la progettazione dell’apparecchio più idoneo per ogni singolo caso. Se volete affidarvi a professionisti esperti e qualificati, il posto a cui rivolgervi è DOC Dentisti.

Per informazioni consultare www.docdentisti.it, la pagina Facebook “DOC Dentisti” o scrivere a gerenzano@dentistidoc.it. Per l’ambulatorio di Gerenzano chiamare lo 02.96480378 oppure recarsi in via Clerici 94/A (strada Varesina).

