«Abbiamo affrontato il tema del Delirium nella persona anziana e nella malattia di Alzheimer ed è stato un grande successo, sia per quanto riguarda l’affluenza che per il livello degli interventi».

A parlare è Marina Indino, direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico: «La ricerca per noi ha un’importanza fondamentale, deve essere continua, non possiamo rimanere fermi sulle conoscenze che già abbiamo - ha spiegato - ogni giorno dobbiamo approfondire nuove modalità di intervento e approcci diversi nella valutazione del paziente». Tutto questo porta dunque alla tematica del Delirium, presente ma ancora poco conosciuto: la presenza di oltre trecento persone, tra addetti ai lavori sia a livello residenziale che domiciliare, familiari e caregiver, testimonia ancora di più la portata dell’evento di venerdì 15 settembre, il convegno organizzato in vista della Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Inoltre a tutti i partecipanti è stato consegnato un utile Tool Kit, uno strumento che propone una serie di strategie per aiutare a prevenire il Delirium in una persona anziana e ridurne il rischio di sviluppo.

«Il Delirium nella persona anziana e nella malattia di Alzheimer: conoscere, prevenire, assistere»: questo il titolo completo del settimo convegno organizzato oggi dalla Rsa Villaggio Amico, con il patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, dell’Associazione Italiana di psicogeriatria e della Federazione Alzheimer Italia. «Mettere in primo piano la persona con decadimento cognitivo, con le sue esigenze, la qualità di vita sua e dei famigliari è da sempre al centro delle attività della nostra Rsa, e permettere a ogni singolo operatore di lavorare con strumenti mirati nella quotidianità - ha detto Marina Indino, che ha aperto i lavori congressuali - è una sfida importante, che vede Villaggio Amico protagonista nell’affrontare un percorso che parte dalle scorse edizioni dei convegni e ci porta, alla settima edizione, ad affrontare il tema del delirium, un aspetto che oggi troppo spesso non viene riconosciuto. Vogliamo allora proporre alla comunità degli operatori sanitari alcuni strumenti utili che aiutino a riconoscere lo stato del delirium e ad affrontarlo correttamente».

Inoltre è stata annunciata la borsa di studio che Villaggio Amico ha intitolato alla dottoressa Paola Chiambretto, responsabile fin dalla fondazione del progetto Alzheimer della Rsa, scomparsa lo scorso gennaio (il bando sarà consultabile dal mese di dicembre).

Il professor Giuseppe Bellelli, Professore associato di Geriatria - Medicina Interna presso l’Università Milano-Bicocca e membro del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e di European Delirium Association ha presentato i dati del Delirium Day 2016, che forniscono una panoramica dell’incidenza del fenomeno in Italia: «Alla survey hanno partecipato dieci associazioni e società scientifiche, per un totale di 4.810 pazienti, di cui 3.032 in ospedale, 755 in riabilitazione/long-term care, 68 in hospice e 955 in istituti di lungodegenza e RSA. Hanno partecipato alla raccolta dati 205 ospedali per acuti, 29 riabilitazioni/long-term care, 32 RSA e 10 hospice».

Francesca Arosio ha presentato i saluti della dottoressa Gabriella Salvini Porro, Presidente della Federazione Alzheimer Italia, e ha invece esposto il punto di vista delle famiglie: «Come maggiore organizzazione italiana non profit dedicata alla cura e all’assistenza delle persone con demenza e dei loro famigliari abbiamo voluto essere presenti per ricordare l’impegno che in Italia ancora troppo poco viene fatto in termini di innovazione nel trattamento, nella prevenzione e cura della demenza».

La dottoressa Ermellina Zanetti, infermiera professionale e componente del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, ha chiuso i lavori congressuali portando la sua testimonianza sugli interventi infermieristici per la prevenzione del Delirium all’interno di un nucleo Alzheimer, in RSA e a domicilio.

La dottoressa Loredana Locusta, Psicologa esperta in Neuropsicologia Clinica e responsabile del Centro Alzheimer di Villaggio Amico, ha descritto e definito lo stato confusionale acuto denominato «Delirium», sottolineando quali sono i soggetti a rischio e come prendersi cura di chi ne soffre. «Il delirium può solitamente manifestarsi con uno stato confusionale acuto in una forma agitata, con ansia, iperattività o aggressività; ci riferiamo al cosiddetto “delirium ipercinetico” - ha specificato la dottoressa Locusta - se, invece, abbiamo un rallentamento ideomotorio, dove prevale letargia e la persona appare soporosa, siamo dinanzi a un “delirium ipocinetico”. Questa ultima forma è senz’altro quella meno riconosciuta dal personale sanitario, sia medico sia infermieristico, forse proprio perché il paziente che ha un delirium ipocinetico, essendo in uno stato apparentemente molto calmo, non attira su di sé l’attenzione di un delirium ipercinetico».

La dottoressa Rosaria Rigo, medico geriatra, ha trattato l’analisi del comportamento della persona con demenza, in particolare i sintomi non cognitivi presenti nel 90% dei casi in qualunque stadio della malattia, calandoli nella realtà di Villaggio Amico nell’ambito del Nucleo Alzheimer e della RSA.

