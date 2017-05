I primi dentini possono essere una fonte di stress per i genitori. Curare l’igiene orale di un bambino piccolo non è semplice, in special modo se vive male il momento dello spazzolino. Eppure prendersi cura dei denti da latte è importante, contrariamente al comune pensare che «tanto cadranno e spunteranno quelli permanenti». Nulla di più sbagliato: un cavo orale non curato nell’infanzia esporrà la dentatura permanente alla placca batterica, predisponendola alle carie. Non solo: una corretta salute orale aiuta anche lo sviluppo delle arcate dentarie. Un’igiene non sufficiente può causare la prematura caduta dei denti da latte, con la conseguente alterazione del rapporto tra le due arcate e degli spazi a disposizione per l’eruzione dei denti permanenti, che cresceranno quindi disallineati.

L’igiene orale deve iniziare fin dall’età più tenera: già prima dell’eruzione dei primi dentini è bene lavare le gengive dopo la poppata con garza o tessuto morbido inumidito, per evitare la cosiddetta «carie da biberon». Lo spazzolamento dei denti deve iniziare fin dall’eruzione del primo dentino, anche se all’inizio è bene usare dosi ridottissime di fluoro, perlomeno fin quando si è sicuri che il bambino abbia imparato a non ingoiarlo. Inizialmente dovranno essere i genitori a occuparsi dello spazzolamento, portando man mano il bambino ad abituarsi allo spazzolino da denti e lasciando che diventi indipendente attorno ai quattro anni.

«E allora come lavo i denti al mio bimbo?». Non sempre è facile: la cosa importante è abituarli fin da piccoli in modo delicato per non «traumatizzarli». Bisogna evitare di far associare lo spazzolino a una sensazione negativa. Due piccoli trucchi:

- rendi l’operazione il più possibile divertente assimilandola a un gioco; se il bimbo vivrà questo momento come un gioco, col tempo sarà lui a richiederlo sempre più, finché crescendo questo farà parte della routine.

- abitualo a tenere la bocca semichiusa, in modo che le guance non siano contratte: così sarà più facile raggiungere anche gli angoli più profondi della bocca.

Fino ai due anni sarà il genitore a spazzolare i denti del bambino coinvolgendolo progressivamente. Tra i due e i quattro anni il bambino dovrà diventare indipendente nell’uso dello spazzolino: il genitore può lasciarlo fare per abituarlo a destreggiarsi nello spazzolamento, per poi dare l’ultima veloce passata al fine di detergere i denti dove lui non arriva. Dopo i quattro anni la manualità dei bambini è migliore: è il momento di passare a spazzolini più rigidi, rendendoli del tutto indipendenti e insegnando loro, magari con l’ausilio del dentista, un’altra tecnica. L’idea è che il bambino debba compiere cinque piccoli «cerchiolini» con lo spazzolino per poi concludere sempre con un movimento dalla gengiva al dente, in modo da espellere la placca batterica.

