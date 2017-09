A pochi minuti da Milano sorge Villaggio Amico, residenza sanitaria assistenziale (RSA) situata a Gerenzano. Stiamo parlando di un centro polifunzionale che offre un ventaglio di servizi adatti a ogni fase della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Il centro si avvale delle più moderne e innovative terapie e tecnologie per l’assistenza e la cura degli anziani, supporto educativo e formativo per persone diversamente abili, pazienti malati di Alzheimer, riabilitazione e assistenza a domicilio.

Il complesso è formato dalla casa di riposo che dispone di 144 posti letto, dal centro diurno integrato (Cdi) con 30 posti e il centro diurno per disabili con 20 posti. Gli ospiti ricevono assistenza specializzata, partecipano a laboratori creativi e possono usufruire delle cure specialistiche del centro Alzheimer (o Villaggio della memoria).

La peculiarità di quest’ultimo è l’utilizzo, ove possibile, di terapie non-farmacologiche a supporto delle cure più tradizionali per le persone affette da questa patologia neurologica. Tra queste la Pet therapy, la Doll therapy, la musicoterapia, le terapie motorie, le isole sensoriali e la nuova Snoezelen Room, una stanza multisensoriale, che agisce sui sensi dell’ospite per calmare gli stati d’ansia che caratterizzano la malattia.

Completano la struttura, un poliambulatorio, l’asilo nido dedicato ai bambini dai 3 ai 36 mesi e l’Energy Center completamente rinnovato, per le cure fisioterapiche e le attività per il tempo libero aperte a tutti, in piscina e nella palestra dotata delle attrezzature più innovative.

Le attività di Villaggio Amico sono monitorate dal software proprietario TuttiXTe grazie al quale i famigliari hanno la possibilità di conoscere in tempo reale lo stato psicofisico dei propri cari all’interno della struttura.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.villaggioamico.it, la pagina Facebook «Villaggio Amico Gerenzano», scrivere a info@villaggioamico.it, chiamare lo 02.96489496 o recarsi direttamente a Gerenzano, in via Stazione 5.

