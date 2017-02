Un problema molto diffuso è la lombalgia, patologia generalmente più nota come «mal di schiena». Ne abbiamo parlato con Marco Monzoni, fisioterapista operativo nel centro medico dello Sporting Club 63.

Questa si manifesta spesso con dolore nella parte più bassa della colonna vertebrale, sia nelle posizioni statiche sia durante i movimenti, sopratutto quelli che coinvolgono la schiena. Nei casi più gravi i sintomi possono irradiarsi lungo tutta una gamba, quando uno dei nervi che partendo dalla colonna lombare e arriva fino ai piedi (per esempio il nervo sciatico) viene compresso da un’ernia o da una protrusione discale.

Spesso le persone affette da tale problema incolpano il freddo o il sollevamento di pesi come principali cause: ciò è vero solo in parte perché queste sono solo le gocce che fanno traboccare il vaso, in quanto nella maggior parte dei casi la situazione è ormai compromessa da tempo a livello strutturale. Il freddo e i pesi sono elementi di stress fisico che fanno parte della quotidianità di ognuno di noi e ogni persona ha nella propria giornata stress fisici differenti, in quanto conduce una vita differente dagli altri. Per gestire al meglio tutti i sovraccarichi quotidiani è importante essere supportati da una condizione fisica adeguata: questo non significa avere un fisico da atleta, ma solamente il tono muscolare necessario per affrontare tutto quello che la nostra giornata ci mette di fronte.

Il gruppo muscolare forse più importante da stimolare è quello della «cintura» addominale e dorsale (detto anche CORE), che comprende tutti quei muscoli che hanno lo scopo di sostenere la colonna vertebrale e il bacino. Quando questo si indebolisce, tutti gli stress sono assorbiti direttamente dalla colonna vertebrale, con conseguente comparsa di sintomatologia nel tempo. Nelle fasi più acute della patologia la fisioterapia è spesso la scelta più adatta per la gestione del dolore. Fondamentale è anche l’introduzione di semplici esercizi che possano ridare tono a tutta la muscolatura di sostegno.

Una volta ridotti i sintomi, per evitare di incorrere in spiacevoli recidive, l’attività fisica svolta costantemente (due o tre volte per settimana) gioca un ruolo fondamentale. Le attività svolte in piscina, lo yoga e il pilates sono le scelte migliori per allenare i propri muscoli senza sovraccaricare la schiena.

Per una visita o semplicemente per informazioni sullo Sporting Club 63 è possibile scrivere a info@sportingclub63.com, chiamare lo 0331.833655, oppure recarsi direttamente a Mozzate, in via Kennedy 1.

