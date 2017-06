Lo Sporting Club 63 non si ferma mai. Il centro ha presentato il programma «Sporting Camp 2017»: si tratta del progetto dedicato all’educazione psico-motoria ed al divertimento in compagnia che si terrà dal 12 giugno all’8 settembre, tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.30. Ecco dunque otto settimane dedicate ai bimbi ed ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, per trascorrere le vacanze estive all’insegna del divertimento grazie alle numerose proposte sportive e ludiche pensate per ogni fascia di età. Le novità dell’edizione 2017 sono: piscina tutti i giorni in forma didattica e ludica, diversi laboratori tra cui manualità, lingue straniere europee ed extraeuropee, fotografia e giardinaggio, oltre a numerose attività sportive tra cui pink fit, pilates kids, calcio, badmington, gioco sport, basket, crossfun kids, tchoukball, pallavolo, atletica leggera e karate. I servizi offerti si completano con menù salutari in linea con le normative previste dalla ASL tramite una società di catering specializzata. Il pranzo prevede un primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce, pane ed acqua, oltre all’abbondante merenda pomeridiana. Le iscrizioni sono aperte e si potranno effettuare tutti i giorni presso la reception della piscina di Sporting Club 63.

Inoltre, Sporting Club 63 dal 12 giugno al 22 luglio offrirà corsi di nuoto estivi per grandi e piccini sia per chi desidera iniziare a cimentarsi con l’attività natatoria sia per chi vuole perfezionare la tecnica acquisita. Anche in questo caso le iscrizioni sono aperte. Infine, Sporting Club 63 ha creato dei programmi per superare la prova bikini al meglio in previsione delle vacanze estive. Ad un prezzo veramente vantaggioso si potrà beneficiare del nuovissimo percorso «Bikini Workout» che prevede la visita con la nutrizionista del centro medico Sporting Club 63, la dieta personalizzata, un mese con frequenza settimanale illimitata dei corsi di fitness in piscina ed in palestra. Il team di professionisti nutrizionali e sportivi del centro rimangono a disposizione per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta e dubbio di chiunque voglia migliorare la propria forma fisica fornendo le corrette indicazioni alimentari e tecniche.

All’interno del Centro Medico Sporting Club 63 potrete usufruire delle seguenti discipline: Medicina dello sport, Cardiologia, Chirurgia e Medicina estetica, Dermatologia, Dietologia, Ortopedia, Terapia del dolore, Ossigeno-ozonoterapia, Fisioterapia (terapie fisiche e di riabilitazione), Psicoterapia e Osteopatia.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0331833655 oppure visitare www.sportingclub63.com o la pagina Facebook «Sporting Club 63».

