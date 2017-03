Da oltre 60 anni, Ottica Bergamini si prende cura della visione dei Saronnesi nei suoi due centri ottici di Corso Italia e Via P.L.Monti

Il sorriso di Silvana Bergamini un sorriso familiare e consueto per chi, come noi, vive a Saronno e negli anni considera l’insegna di Ottica Bergamini un elemento che fa parte del tessuto sociale, uno dei punti fermi della nostra cittadina.

Il Centro Ottico di Corso Italia, rinnovato pochi anni fa, disposto su due piani, offre tutto quello per può servire per la visione: una ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, lenti oftalmiche di prima qualità, servizi optometrici garantiti da personale qualificato e strumentazione all’avanguardia.

Il Centro Ottico di Via P.L. Monti, anch’esso su due piani, propone nel vasto assortimento linee ricercate e di design e all’ultima moda, oltre a tutti i servizi professionali.

Ma quello che colpisce di Ottica Bergamini è la solarità e l’entusiasmo di questa famiglia i cui componenti condividono la voglia di offrire ogni giorno un’esperienza nuova, di consentire alle persone di sentirsi a proprio agio trovando, ognuno, la miglior soluzione visiva e, contemporaneamente, occhiali che sono accessori preziosi selezionati per far vivere meglio.

Nel tempo le modalità di proposta dei Bergamini si sono sempre evolute, per adattarsi ai tempi e fornire sempre soluzioni nuovi. La capacità di cambiare e i rinnovarsi continuamente è ciò che consente a questa impresa di essere un punto di riferimento da così tanto tempo e di poter offrire ormai a 4 generazioni di saronnesi gli occhiali più belli.

“Ormai la nostra storia è matura” dice Silvana Bergamini “e negli ultimi anni abbiamo arricchito la nostra attività con esperienze pensate per creare momenti felici nella nostra città. I nostri ultimi eventi fotografici (da Parigi al Colosseo, arrivando a un vero e proprio giro del mondo virtuale in occasione delle ultime festività natalizie) sono finalizzati a creare belle esperienze che le persone possano collegare alla nostra insegna.”

“Noi vorremmo” prosegue Graziano Bergamini “che le persone fossero semplicemente felici: felici quando vengono da noi, quando utilizzano i nostri occhiali, quando si guardano allo specchio e, oltre a vedere meglio, si vedono più belli”.

Le attività di supporto al territorio di Ottica Bergamini spaziano quindi dall’intrattenimento, all’arte, al supporto sociale: tutte le iniziative sono legate al supporto ad associazioni benefiche o a progetti di sviluppo del territorio.

“Quest’anno abbiamo deciso di cambiare ancora, pur mantenendo una continuità d’intenti con quanto fatto in precedenza: utilizzeremo sempre la fotografia ma salendo a un livello superiore. Per coinvolgere anche i più giovani lanceremo, in occasione del periodo dedicato alla festa della donna, il primo mannequin challenge di Saronno a supporto della Lega Italiana contro la Lotta ai Tumori. Poi partiremo in contemporanea con una campagna di affissioni legata a un progetto fotografico top secret (!) e, nel mese di marzo, indiremo un Concorso Fotografico aperto ai ragazzi delle Scuole Superiori che si concluderà alla fine del 2017 e consentirà a un giovane meritevole, selezionato da una giuria di esperti di livello internazionale, di ricevere una borsa di studio di € 1.500,00 per coltivare il proprio talento.”

Un mondo di sorprese e un mondo d’amore dedicato alla nostra città, quindi, da Ottica Bergamini. Tenete d’occhio la pagina Facebook e il sito web www.otticabergamini.it per non perdervene neanche una.

Leggi tutte le notizie su "La Settimana di Saronno"

Edizione digitale