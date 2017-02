Tradate (cde) Sono sempre di più i soggetti che si scoprono allergici a parabeni e nickel, sviluppando di conseguenza il fastidioso problema della dermatite. Per fronteggiare questa patologia la Farmacia Carrari si rivolge a BioNike, azienda leader nel mercato, impegnata nella produzione di specifici prodotti sempre più consigliati dai dermatologici. La Farmacia propone un’imperdibile promozione sui prodotti BioNike: sarà applicato uno sconto del 30% su tutta la linea (viso, corpo e trucco). Inoltre nel caso di acquisto di due prodotti, quello meno costoso, sarà ulteriormente scontato del 50%. Sì, avete letto bene: praticamente si acquistano due prodotti ad una cifra addirittura inferiore del costo di uno singolo. Questa incredibile offerta può tornare davvero utile per San Valentino: la promo si pone in pole position per quanto riguarda le idee regalo. Non va poi dimenticato che ogni componente delle linee Defence, Proxera e Triderm dell’importante realtà italiana è nickel tested: significa che contiene una quantità di nickel dieci volte inferiore a quella che causa le reazioni allergiche in soggetti sensibilizzati. É bene fare un passo indietro: con le attuali tecnologie non è possibile realizzare prodotti cosmetici completamente nickel-free. Ciò che si può fare, ossia ciò che fa BioNike, è selezionare con cura gli ingredienti di partenza, verificare il prodotto in modo che le tracce di nickel siano le più basse possibili e quindi realizzare prodotti nickel tested (conformi se contengono tracce inferiori a 0,00001%).

Fra i prodotti dell’azienda spicca la linea Defence: si tratta di una gamma di prodotti completa per la detersione, l’idratazione, la protezione e il trattamento degli inestetismi cutanei, anche della pelle più sensibile. In particolare ecco la versione Elixage, trattamento antiage che riattiva la giovinezza cellulare: oltre ai cofanetti regalo si possono trovare balsamo occhi-labbra, olio rigenerante, trattamento notte intensivo, crema rigenerante e nutri-rigenerante. Accanto a questa c’è la Defence XAge: anche questa linea è antigas, spietata con i segni del tempo ma sensibile con la pelle. Ecco dunque un siero contorno occhi, una crema rivitalizzante levigante, una crema ridensificante notte, un balsamo rivitalizzante levigante, una crema listino rimodellante, una crema filler notte e parecchio altro. La linea Defence pensa anche al corpo con la Body, indicata per i trattamenti corpo per pelli sensibili: qui abbiamo un drenante riducente anticellulite, una crema elasticizzante per le smagliature, una crema rassodante anti-età (e anche per il seno), prodotti drenanti e defaticanti per le gambe, fango alle tre argille, diversi integratori alimentari e tanto ancora. Ad occuparsi di detersione e del trattamento della pelle molto sensibile, intollerante e reattiva e per la cura quotidiana di neonati e bambini c’è la linea Triderm: fra le sue varianti, oltre alla «classica», troviamo Alfa (per pelli iper-reattive e a tendenza atopica), Intimate (pensata per proteggere l’equilibrio e il benessere intimo) e Baby&Kid (per i più piccoli). Infine tocca a Proxera: questa linea è studiata appositamente per il trattamento della pelle secca, molto secca e affetta da xerosi. I vari prodotti che la compongono spaziano dal balsamo alla crema nutriente mani, dalla doccia crema al lipogel rilipidizzante, fino ad arrivare ad uno shampoo cheratoriduttore e ad un gel esfoliante intensivo.

Andare incontro alle pelli sensibili: è questo l’obiettivo di BioNike, perseguito con le sue linee nickel tested, senza conservanti, senza profumo e senza glutine. Per pelle sensibili ci si riferisce ad una pelle che reagisce in modo accentuato agli stimoli esterni: caldo, freddo, cosmetici, raggi UV, contatto con tessuti in generale non creano problemi alle pelli normali, ma non sempre è così. La sensibilità cutanea è un fenomeno sempre più diffuso a livello mondiale nei paesi industrializzati: può essere una condizione costituzionale o temporanea, conseguente a problematiche dermatologiche (dermatite seborroica, acne rosacea) o anche a trattamenti dermoestetici superficiali come laser, peeling e luce pulsata. Come combattere dunque bruciore, prurito o pizzicore, irritazione e la sensazione di «pelle che tira»? Grazie ad una routine quotidiana in grado di rispettare la fragilità della pelle e di riequilibrarne il benessere, con l’utilizzo di prodotti formulati senza ingredienti potenzialmente irritanti e/o sensibilizzanti e con accentuata azione idratante, protettiva e restitutiva. Altro capitolo è quello dedicato alle dermatiti da contatto: sono reazioni infiammatorie cutanee e si distinguono in dermatite irritata e dermatite allergica che possono manifestarsi entrambe con pelle arrossata, con gonfiore (edema) e bollicine (papule, vescicole).

BioNike è un’azienda italiana: per l’esattezza si tratta di un marchio di ICIM International, realtà di estrazione farmaceutica fondata a Milano negli anni ’30 e oggi leader nazionale nel settore della dermocosmesi. Con il laboratorio interno Ricerca&Sviluppo intende rispondere alle crescenti esigenze di un mondo in evoluzione: la pelle infatti è sempre più esposta all’inquinamento e all’aggressione delle radiazioni UV, nonché ad altri numerosi fattori che la rendono sensibile e intollerante.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la Farmacia Carrari chiamando lo 0331.841248, consultare la pagina Facebook «FarmaciaCarrari» o recarsi direttamente a Tradate, in corso Matteotti 57.

