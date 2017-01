Sei milioni di aderenti in tutto il mondo: stiamo parlando della shopping community di Lyoness, a cui si può entrare a far parte gratuitamente, per poi trarre vantaggi dagli oltre 300mila Cashback Points delle oltre 70mila imprese convenzionate.

Fra queste spicca la presenza della Farmacia Carrari, dove è possibile sfruttare tutte le opportunità correlate al possesso della Cashback Card. La realtà di Tradate è la prima della zona a puntare con decisione su Lyoness: si tratta di un servizio innovativo che sta riscuotendo grande successo a livello europeo, testimoniando anche la grande apertura della Farmacia e il suo essere all’avanguardia in diversi settori.

Le possibilità di sconto con la Farmacia Carrari percorrono due differenti (ma parallele) vie. La prima riguarda esclusivamente la realtà di corso Matteotti: va ricordato che per ogni acquisto vi saranno assegnati dei punti e una volta raggiunta una certa cifra sarà possibile ottenere degli sconti sulla successiva spesa in farmacia. La seconda strada riguarda invece il Cashback di Lyoness. Significa che fino al 5% dell’importo del vostro acquisto vi verrà accreditato sulla carta come Cashback: ad ogni acquisto nella farmacia di Tradate o in un’altra realtà convenzionata Lyoness i possessori della card riceveranno un ritorno di denaro.

C’è poi il discorso legato agli shopping points: è possibile accumularli e in seguito riscuoterli in cambio di sconti su parecchi prodotti e grazie a numerosi Deal sul sito Lyoness.

Avrete facilmente intuito che accumulare flashback e shopping points è facilissimo: avviene sia con gli acquisti tramite Cashback Card, con gli online shopping e riscuotendo i deals. Per concludere è bene tener presente l’app per il vostro smartphone, assolutamente da scaricare e in grado di segnalarvi tutti i negozi convenzionati con Lyoness nei vostri paraggi.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.lyoness.com oppure recarsi direttamente alla Farmacia Carrari, in Corso Matteotti 57 a Tradate. Per contattarla chiamare lo 0331.841248.

