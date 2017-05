Se avete vissuto mesi di eccessi alimentari o se semplicemente vi siete lasciati un po’ andare con la forchetta, questo è il momento giusto per dire stop e iniziare a pensare all’estate. È quindi l’ora di mettersi in forma: la prova costume è dietro l’angolo e la Farmacia Carrari è in pole position per dare una grossa mano a chi desidera perdere peso e tonificare il proprio corpo. Da sempre all’avanguardia per quanto riguarda trattamenti e prodotti specifici, la farmacia di Tradate si avvale in particolare di professionisti specializzati in alimentazione: personale estremamente competente saprà dare indicazioni importanti agli utenti, andando oltre ai consigli classici e approfondendo il discorso nutrizionale. Fiore all’occhiello delle disponibilità della Farmacia Carrari è la nuova linea, top di gamma, di Kilocal, comprendente sia i drenanti da bere che le compresse dimagranti. Fate attenzione: per rimanere sempre aggiornati sulle attività della farmacia basta visitare la pagina Facebook «Farmacia Carrari».

La nostra panoramica prende il via con Kilocal Pancia Piatta, in grado di favorire la digestione, aiutando a restare in linea senza fastidiosi gonfiori e tensioni addominali. Si tratta di un integratore alimentare in compresse a base di papaia, bromelina, enzimi da maltodestrine fermentate, silicati e carbone attivo, con estratti vegetali utili. Accanto c’è Kilocal Brucia Grassi, protagonista nell’aiutare la lotta ai chili di troppo. Anche questo è un integratore alimentare, a base di estratti vegetali e Lepticore con caffè verde. L’estratto secco di Guaranà contribuisce a stimolare il metabolismo dei lipidi e insieme all’estratto di Coleus Forskohlii risulta utile nel mantenimento dell’equilibrio del peso corporeo. L’estratto di Caffè Verde favorisce un’azione tonica e di sostegno metabolico. Completano la formulazione gli estratti di Cassia, Senna, Frangula e Tamarindo che favoriscono la regolarità del transito intestinale. E infine ecco poi Kilocal Magra Metabolico: è un integratore alimentare in bustine, a base di un’associazione brevettata di estratti di Alpinia e Phaseolus Vulgaris, più Gimnema, Monacolina K, Coenzima Q10 e Cromo. L’estratto di Gimnema favorisce il fisiologico metabolismo di carboidrati e lipidi e aiuta a contrastare il senso di fame, limitando di conseguenza l’apporto calorico. Quello di Phaseolus Vulgaris, che apporta Faseolamina, e il Cromo intervengono in sinergia nel metabolismo dei carboidrati, mantenendo sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue. La Monacolina K, ottenuta dalla fermentazione del Riso Rosso Fermentato, contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

La Farmacia Carrari propone un’offerta lancio con sconto del 10% su tutta la linea anti cellulite di Somatoline: utilizzando la linea farmacologica (già competitiva nei prezzi e ovviamente scaricabile come tutti i farmaci da banco) ecco dunque una doppia azione che agisce sulle cause e la riduce con risultati visibili in due settimane. Somatoline è un medicinale per uso cutaneo con due principi attivi: la L-Tiroxina e l’Escina. Si tratta di un farmaco di automedicazione e la sua confezione contraddistinta da una croce che contiene la scritta «farmaco senza obbligo di ricetta». Esistono due diversi modi di somministrazione: le bustine monodose o il flacone, sempre monodose. Somatoline consiglia cicli di trattamento intervallati da periodi di pausa: ogni ciclo può durare da un minimo di 15-20 giorni a 2-3 mesi al massimo, e dev’essere seguito da un intervallo. I massaggi, praticati regolarmente, favoriscono la riduzione della cellulite sulle zone trattate e in particolare su cosce, ginocchia e glutei.

Al suo fianco c’è la linea cosmetica (Somatoline Cosmetics) ideale per snellire efficacemente, ridurre gli accumuli adiposi e contrastarne la ricomparsa. l’azione snellente è portata avanti da una linea dedicata, comprendente trattamento pancia e fianchi express, snellente drenante gambe, trattamento total body gel snellente tonificante, trattamento snellente over 50 con massage roller, rimodellante glutei, scrub levigante, smagliature e snellente siero zone ribelli. Ecco poi la parte dedicata Snellente notte, con i trattamenti Detox snellente notte e Snellente 7 notti ultra intensivo. Infine tocca allo snellente Use&Go, diviso fra Olio Snellente Spray Use&Go e Snellente Spray Use&Go.

Per info contattare la Farmacia Carrari chiamando lo 0331.841248, consultare la pagina Facebook «FarmaciaCarrari», www.farmaciacarrari.it o recarsi a Tradate, in corso Matteotti 57.

