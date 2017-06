Oltre 22 milioni di euro in materiale didattico e digitale donato alle scuole italiane: è il bilancio della seconda edizione della campagna “Amici di Scuola” di Esselunga che si è svolta da settembre a novembre 2016 coinvolgendo più di 10.000 istituti, dalle scuole materne alle scuole medie superiori. In due anni l’iniziativa ha permesso di regalare materiale scolastico del valore di oltre 40 milioni di euro.

Ecco i dati della seconda edizione per regione di destinazione: in Lombardia 5.730 scuole coinvolte, oltre 16 milioni di euro donati; in Toscana 1.512 scuole coinvolte, quasi 3 milioni di euro donati, in Piemonte 1.386 scuole coinvolte, quasi 2 milioni di euro donati; in Emilia Romagna 1.054 scuole coinvolte, più di 1 milione di euro donati; in Veneto 218 scuole coinvolte, 170mila euro donati; in Liguria 145 scuole coinvolte, 140mila euro donati, in Lazio 56 scuole coinvolte, 40mila euro donati.

I numeri testimoniano il grande successo dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di moltissime scuole desiderose di arricchire la propria dotazione di strumenti tecnologici. Le scuole, grazie a un catalogo dedicato, hanno richiesto in particolare: LIM (lavagne interattive multimediali) del valore di 2.700 euro ciascuna, videoproiettori, tablet, computer, ma anche stampanti o materiale di studio, carta fotocopie, pennarelli e vocabolari. Un’ampia scelta di 83 prodotti, ordinabili grazie al sito dedicato www.amicidiscuola.com, ha permesso di soddisfare in breve tempo tutte le richieste.

Quest’anno la terza edizione di “Amici di Scuola” riprenderà a partire dall’11 settembre fino al 5 novembre: presentando la Carta Fìdaty, ogni 25 euro di spesa e/o 50 punti fragola il cliente riceverà un “buono scuola” che dovrà consegnare all’istituto che desidera premiare. Il catalogo dei premi è stato rinnovato e arricchito, in modo da rispondere alle esigenze di tutti gli istituti coinvolti, dagli asili nido alle scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre sarà possibile anticipare la raccolta dei “buoni scuola” con l’acquisto dei testi scolastici (tutte le informazioni sono disponibili al sito www.esselunga.it) e del materiale scolastico, dal 29 giugno al 10 settembre.

