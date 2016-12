QC Terme continua a crescere e con QC Termedolomiti apre a Pozza di Fassa in Trentino; nell'estate del prossimo anno arriverà a Chamonix in Francia; nell'estate 2018 sbarcherà a New York. Pozza di Fassa è la nona struttura italiana che si affianca ai Bagni Nuovi e Bagni Vecchi di Bormio (143.000 ingressi annui e 230 posti letto), Pré Saint Didier (200.000 ingressi e 115 posti letto), Milano (165.000 ingressi), Torino (120.000 ingressi), Roma (130.000 ingressi e 100 posti letto) e San Pellegrino (150.000 ingressi). Una bella realtà che crea esperienze di benessere totale per coloro che vogliono prendersi cura di se stessi o trascorrere qualche ora in relax dopo una giornata di lavoro. Un'azienda di successo guidata dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio.

«La struttura di Pozza di Fassa è un complesso molto bello che si articola su una superficie di oltre 4.000 mq e che si inserisce perfettamente nell'ambiente trentino - esordiscono all'unisono i fratelli Quadrio Curzio - Quando ci è stata proposta questa opportunità l'abbiamo colta al volo. La zona è bellissima, le montagne che circondano la struttura offrono paesaggi mozzafiato. La nostra è un'attività che si sposa bene con la montagna dove noi vantiamo un'importante e collaudata esperienza a Bormio e a Pré Saint Didier. La Val di Fassa, poi, ha numeri importanti, è una destinazione molto attrattiva in inverno e in estate, dispone di località vicine molto note e bene organizzate come Canazei e Moena. Il primo anno contiamo di fare tra le 60 e le 80 mila presenze, per arrivare a regime al terzo anno a 150 mila».

«Chamonix è vicino a Pré Saint Didier e questo faciliterà l'avvio della nuova struttura che aprirà tra la fine della prossima primavera e l'inizio dell'estate. La città francese - insieme a Cortina, Sankt Moritz, Garmish, Oslo, Innsbruck e Grenoble - è una delle sette località alpine europee sede delle Olimpiadi invernali, esercita un forte richiamo turistico e a differenza di altre destinazioni montane ha una stagionalità che dura tutto l'anno, comprese le mezze stagioni. Anche qui contiamo di fare il percorso di crescita previsto per Fassa».

«Perché coraggiosa? New York è un passaggio a questo punto naturale e si presta tantissimo per quello che proponiamo. Noi siamo persuasi di aver messo a punto un modello che funziona e andare negli Usa significa iniziare a confrontarci con un mercato molto dinamico, che ti obbliga a rimetterti in discussione, a migliorare ulteriormente il prodotto, ad aggiornarti perché, soprattutto nella città della Grande Mela, le cose evolvono in fretta. Noi abbiamo più paura a restare fermi che a crescere, evolvere, sperimentare... New York sarà la prima tappa di un'espansione che poi toccherà diverse altre città degli States e in particolare del Nord America dove ci sono altre esperienze legate al benessere, ma non nella formula evoluta come quella che proponiamo noi».

«Cresceremo all'estero, ma continueremmo a crescere anche in Italia. Stiamo valutando diverse opzione e pensiamo che nei prossimi 3/4 anni saremo presenti anche in Veneto, Emilia Romagna e Toscana».

«Nei prossimi tre anni contiamo di inserire circa 100 persone all'anno, per un totale di 300 nuovi collaboratori che porteranno gli addetti a sfiorare quota 1.000. Abbiamo definito 50 nuove assunzioni per Pozza di Fassa; a Chamonix inseriremo almeno 60 collaboratori; a New York pensiamo di partire almeno con 100 persone. Nel frattempo dovremo raddoppiare l'headquarter di Milano dove attualmente lavorano 35 professionisti: stiamo trasferendo la sede del Gruppo da via Filippetti a viale Ripamonti. Per continuare a crescere dovremo rafforzare il team di Milano, il "cervello" del Gruppo, cioè quelle persone che hanno "ingegnerizzato" la nostra esperienza di benessere».

