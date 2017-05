Regione e Unioncamere Lombardia hanno lanciato il concorso “Imprese di Valore” per premiare le migliori realtà del territorio. In palio 210mila euro di montepremi complessivo suddiviso in 23 premi: dai 15mila euro per i primi 3 tre classificati ai 5mila euro per le aziende che si aggiudicheranno gli ultimi 9 premi. Le candidature dovranno essere presentate, a partire dal 7 giugno, allo sportello virtuale di Unioncamere Lombardia http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/

