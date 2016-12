Creare un Corpo europeo di solidarietà, offrendo ai giovani tra i 18 e i 30 anni un'esperienza di volontariato o un tirocinio. Questa è la proposta che la Commissione europea ha lanciato il 7 dicembre scorso. Il presidente della Commissione Juncker, che aveva annunciato la creazione del Corpo a settembre, ha recentemente ribadito come i valori della solidarietà e del volontariato rappresentino i pilastri su cui si fonda il progetto di integrazione europea e il collante che tiene insieme l'Unione.

Attraverso il Corpo europeo di solidarietà, i giovani potranno prestare volontariato e dare supporto alle Ong, alle imprese e agli enti pubblici nel proprio o in un altro Paese Ue: i volontari del Corpo potranno essere chiamati a sostenere le comunità colpite da catastrofi e calamità naturali, a portare aiuto ai soggetti maggiormente colpiti dai fenomeni di emarginazione sociale e a promuovere fattivamente l'integrazione di rifugiati e migranti nei vari Paesi europei. Potranno così arricchire il proprio bagaglio di esperienze, acquisire nuove conoscenze e nuove competenze pratiche tramite le attività sul campo, imparare nuove lingue e calarsi completamente in contesti sociali impegnativi in cui avranno un ruolo attivo nel sostenere le persone più deboli e vulnerabili.

Sul portale europa.eu/youth/solidarity i giovani interessati potranno richiedere da subito un posto per una durata che va dai 2 ai 12 mesi in progetti che spaziano dall'istruzione all'assistenza sanitaria, dall'integrazione alla protezione dell'ambiente. La Commissione punta a coinvolgere in questa iniziativa almeno 100 mila giovani entro il 2020.

Leggi tutte le notizie su "La Settimana di Saronno"

Edizione digitale