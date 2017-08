Regione Lombardia ha firmato un contratto da 23 milioni di euro per l'acquisto di oltre 24mila tablet destinati agli 8.000 seggi che saranno allestiti per il Referendum per l'Autonomia, che si svolgerà il 22 ottobre prossimo. Lo ha annunciato il presidente Roberto Maroni, evidenziando che si tratta di «un investimento e non una spesa, perché gli strumenti resteranno in dotazione alle scuole». Sugli schermi si potrà scegliere tra «sì», «no» e «bianca» garantendo la sicurezza e l’anonimato del voto.

